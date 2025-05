Als die Alterssicherung in Deutschland im Jahr 2001 von einer auf drei Säulen umgebaut wurde, lautete die Hoffnung: Die betriebliche und die staatlich geförderte private Altersvorsorge sollten das sinkende Niveau in der gesetzlichen Rentenversicherung abfedern. Doch aktuelle Zahlen zeigen: Dieses Ziel wird zunehmend verfehlt.

"Im Grunde sehen wir eine Erosion", sagte Anne Langelüddeke, Leiterin des Dezernats "Entwicklungsfragen der Sozialen Sicherheit und Altersvorsorge" bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, am Mittwoch vor Pressevertretern in Berlin . Seit mehreren Jahren stagniere die Zahl der Anwartschaften und Verträge, in manchen Bereichen sei sie sogar rückläufig.

Mehr als jeder Dritte sorgt gar nicht zusätzlich vor

Diese Gruppen sind besonders schlecht abgesichert

Risikoabsicherung bleibt lückenhaft

Ein zentrales Problem sieht die Rentenversicherung auch in der Qualität der Risikoabsicherung. Viele Verträge sichern Risiken wie Erwerbsminderung oder Hinterbliebenenschutz nicht ab. Besonders bei der Riester-Rente fehlt häufig der Schutz vor Erwerbsminderung. Besser abgesichert werde derzeit noch das Risiko eines langen Lebens, politische Diskussionen um Auszahlpläne statt einer lebenslangen Rente zeigten jedoch, dass auch dieses Risiko in Zukunft weniger gut gebannt werden könnte.

Langelüddeke betont: Wenn man am Drei-Säulen-System festhalten wolle, müsse man Mittel finden, die Menschen zu motivieren – oder über ein Obligatorium in der zusätzlichen Altersvorsorge nachdenken. So könnte etwa ein Standardprodukt Orientierung schaffen und dazu führen, dass mehr Menschen überhaupt vorsorgen. Das dürfte selbst dann gelten, wenn es mit einer sogenannten Opt-out-Möglichkeit versehen werde, also der Option, aus der standardisierten Zusatzvorsorge auszusteigen.