Mit einer Betriebsrente können Sie als Arbeitnehmer zusätzlich fürs Alter vorsorgen. In diesem Fall zahlt Ihr Chef gleich mit. Doch wie funktioniert die Betriebsrente genau? Und was sollte ich beachten?

In Deutschland gibt es drei Säulen der Altersvorsorge : die gesetzliche Rente , die private – und die betriebliche Altersvorsorge, auch "bAV" oder Betriebsrente genannt. Bei dieser Variante sparen Sie mithilfe Ihres Arbeitgebers fürs Alter Geld an.

Was genau ist die Betriebsrente?

Die Modelle unterscheiden sich in den Erträgen, aber auch in steuerlichen Fragen (siehe unten). Ein Überblick:

Wie viel Steuern und Abgaben muss ich auf die Beiträge zur Betriebsrente zahlen?

Bei einem monatlichen Bruttogehalt von 3.780 Euro (Durchschnittsgehalt 2024) haben Sie unter dem Strich ein Nettogehalt von gut 2.480 Euro. Bei dem gleichen Bruttogehalt mit Entgeltumwandlung in Höhe von 180 Euro kommen auf Ihrem Konto stattdessen 2.385 Euro als Nettogehalt an, also 95 Euro weniger, Ihr sogenannter Nettoaufwand. In anderen Worten: 150 Euro Ihres Bruttos fließen in die Betriebsrente, letztlich bezahlen müssen Sie aber "nur" 95 Euro.