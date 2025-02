Bei Altverträgen genau hinsehen

Die t-online-Leserin hat einen sogenannten Altvertrag. Er wurde vor dem Stichtag 1.1.2005 geschlossen. An jenem Tag trat das sogenannte Alterseinkünftegesetz in Kraft. Seitdem werden Rentenbezüge nachgelagert besteuert, also erst in der Auszahlungsphase. Dagegen können Auszahlungen aus Pensionskassen und Direktversicherungen vor 2005 unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei sein. Dabei kommt es darauf an, wie Beiträge in der Einzahlungsphase versteuert wurden.