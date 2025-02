Mithilfe des Chefs fürs Alter vorsorgen kann sich lohnen. Weit verbreitet in Deutschland sind sogenannte Direktversicherungen. Der Arbeitgeber schließt dabei einen Vertrag mit einer Versicherung und zahlt darin ein. Arbeitnehmer können zusätzlich Teile des Gehalts einzahlen. Auf diese Beiträge fallen dann, je nach Modell, weniger oder keine Steuern und Abgaben an. Das Besondere an Direktversicherungen, gerade bei älteren Verträgen: Oft kann man zwischen einer lebenslangen, monatlichen Rente und einer Einmalzahlung wählen.