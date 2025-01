Wie funktioniert eine fondsgebundene Rentenversicherung?

Bei einer fondsgebundenen Renten- oder Lebensversicherung zahlen Sie in einen Investmentfonds Geld ein – entweder monatlich, pro Quartal oder einmalig eine große Beitragssumme. Die Fondsgesellschaft legt Ihre Einzahlung dann anteilig in verschiedene Anlageklassen am Kapitalmarkt an, etwa in Aktien, Anleihen, Rohstoffe wie Gold oder Immobilienfonds.