Wer in Deutschland 1.000 Euro Rente pro Monat bezieht, liegt damit unter dem Durchschnitt. t-online zeigt, mit welchem Gehalt Sie auf diese Rente kommen.

Doch wie kommt man auf diese Beträge? Wie viel muss man verdienen, um am Ende bei einer Rente von 1.000 Euro brutto im Monat herauszukommen?

So berechnet sich die monatliche Bruttorente

Der Rentenwert beträgt bis zum 1. Juli 2025 39,32 Euro. Die Bundesregierung legt diesen Wert mit Zustimmung des Bundesrats immer zum 1. Juli eines Jahres fest. Der Zugangsfaktor und der Rentenartfaktor haben beide den Wert 1, wenn Sie nicht vorzeitig in Rente gehen und es sich bei der Rente um die normale Altersrente handelt. Was passiert, wenn Sie vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen, lesen Sie hier.