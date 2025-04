Grundrentenzuschlag für Witwenrente

Voraussetzungen für den Grundrentenzuschlag

Rechenbeispiel

Angenommen, Sie erhalten nach dem Tod Ihres Mannes eine Witwenrente. Ihr Mann hat 40 Jahre lang gearbeitet und dabei durchschnittlich 0,75 Entgeltpunkte (Rentenpunkte) im Jahr gesammelt. Da Ihr Mann auf mehr als 35 Jahre an Grundrentenzeiten kam, gilt die höchstmögliche Aufwertung der Rentenpunkte, nämlich auf 0,8 Punkte im Jahr. Es wird also so getan, als hätte Ihr Mann in seinem Arbeitsleben 80 Prozent des allgemeinen Durchschnittsverdienstes erzielt – und nicht nur 75 Prozent, wie es die 0,75 Entgeltpunkte widerspiegeln. Sie als Witwe haben also Anspruch auf den vollen Grundrentenzuschlag zur Witwenrente.