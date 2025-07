Die Eyyüp Sultan Moschee in Leinfelden-Echterdingen: Der unfertige Bau soll abgerissen werden. (Quelle: IMAGO/Arnulf Hettrich/imago-images-bilder)

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat entschieden, die unfertige Moschee im Ortsteil Oberaichen abreißen zu lassen. Am Dienstagabend stimmte der Gemeinderat mehrheitlich dafür, dass der Verein für Kultur, Bildung und Integration e.V. (VKBI) das fast fertiggestellte Gebäude bis Ende des Jahres auf eigene Kosten rückbauen soll. Damit zieht die Stadt einen Schlussstrich unter einen langjährigen Streit mit dem Verein und dessen Dachverband, dem Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) mit Sitz in Köln. Eine vergleichbare Abrissentscheidung für eine Moschee hat es in Deutschland bisher nicht gegeben.