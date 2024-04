Das soziale Sicherungsnetz fängt die Bundesbürger in vielen Situationen auf. Eine davon ist der Verlust des Ehepartners, der neben der emotionalen Lücke oft auch eine finanzielle reißt. Um diese zu schließen, erhalten Hinterbliebene Witwer- oder Witwenrente. So auch eine t-online-Leserin, die sich jedoch über die Höhe der Bezüge wundert. Denn diese lägen unterhalb der in Deutschland gezahlten Grundsicherung.