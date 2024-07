Mit der Rentenerhöhung zum 1. Juli 2024 rutschen einige Rentnerinnen und Rentner in die Steuerpflicht. Sie müssen also kommendes Jahr eine Steuererklärung abgeben. Das muss aber nicht bedeuten, dass Sie auch tatsächlich Steuern nachzahlen müssen. Darauf weist der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) hin.

"Die Sorge ist in sehr vielen Fällen unbegründet", sagt VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft. Grund dafür sind unter anderem der Rentenfreibetrag und die Möglichkeit, auch als Rentnerin oder Rentner verschiedene Kosten steuerlich geltend zu machen. "Und selbst wenn durch eine Rentenerhöhung Steuern fällig werden, sind diese zunächst eher gering", so Rauhöft.

Rente ist nur zum Teil steuerpflichtig

Grundsätzlich gilt: Überschreitet Ihr gesamtes zu versteuerndes Einkommen den Grundfreibetrag, müssen Sie auch als Rentnerin oder Rentner eine Steuererklärung abgeben. Für das Jahr 2024 liegt der Grundfreibetrag derzeit bei 11.604 Euro. Er soll nach Plänen von Finanzminister Christian Lindner aber noch auf 11.784 Euro erhöht werden. Was das für Sie in Euro bedeuten würde, zeigt diese Tabelle.

Nehmen wir nun an, Sie erhalten 1.000 Euro Rente pro Monat. Dann sind das aufs Jahr gerechnet 12.000 Euro und damit mehr als der Grundfreibetrag. Ihre Rente ist aber nur zum Teil steuerpflichtig. Je nachdem, in welchem Jahr Sie in Rente gegangen sind, gilt für Sie ein bestimmter Rentenfreibetrag.