Bei einer Rente von 1.200 Euro im Monat zahlen nur die wenigsten Jahrgänge Steuern. Lesen Sie hier, ob Sie betroffen sind.

Ob Sie als Rentner Steuern zahlen müssen, hängt davon ab, wann Sie in Rente gegangen sind und wie hoch Ihre Rentenbezüge ausfallen. Wir zeigen Ihnen, was bei einer monatlichen Bruttorente von 1.200 Euro gilt.

Wie hoch sind die Steuern bei 1.200 Euro Rente?

Um zu berechnen, wie hoch die Steuern bei einer Rente von 1.200 Euro brutto im Monat für Sie sind, müssen Sie zunächst wissen, welcher Rentenfreibetrag für Sie gilt. Dieser greift zusätzlich zum steuerlichen Grundfreibetrag, den alle Steuerzahler erhalten.

Der Rentenfreibetrag ist anders als der Grundfreibetrag keine absolute Summe, sondern ein prozentualer Anteil. Der verbleibende Prozentanteil ist der Teil Ihrer Rente, für den Sie grundsätzlich Steuern zahlen müssen.

Der Rentenfreibetrag schrumpft mit jedem Jahr, das Sie später in Rente gehen. Gehen Sie erst 2058 in Rente, soll er auf null gesunken sein. Von da an müssten Neurentner also ihre gesamte Rente versteuern. Wenn da nicht noch der Grundfreibetrag wäre (siehe Tabelle unten).

Erst wenn Sie als Rentner mit Ihrem steuerpflichtigen Rentenanteil nämlich oberhalb dieses Betrags liegen, müssen Sie überhaupt Einkommensteuer zahlen. Und auch nur auf den Teil, der den Grundfreibetrag übersteigt. Dieser erhöht sich jedes Jahr ein wenig. Für das Veranlagungsjahr 2025 liegt er bei 12.096 Euro. Für Ehepaare gilt der doppelte Betrag: 24.192 Euro.

Liegt ihr steuerpflichtiger Rentenanteil über dem Grundfreibetrag, greift für den ersten Euro, der darüber liegt, der sogenannte Grenzsteuersatz von 14 Prozent. Der Steuersatz steigt mit der Höhe Ihrer Rentenbezüge in kleinen Schritten an. Das nennt sich progressive Besteuerung.

Oberhalb des Grundfreibetrags liegen Sie zunächst in der Tarifzone 2, wo je nach Einkommenshöhe zwischen 14 und 24 Prozent Steuersatz anfallen. Ab einem zu versteuernden Einkommen von 17.444 Euro rutschen Sie in Tarifzone 3. Dort steigt der Einkommensteuersatz von 24 auf bis zu 42 Prozent (bis 68.480 Euro). In Tarifzone 4 bleibt der Spitzensteuersatz von 42 Prozent konstant – egal, ob Sie 68.481 Euro versteuern müssen oder 277.825 Euro. Gleiches gilt in der letzten Tarifzone 5: Ab 277.826 Euro zu versteuerndem Einkommen greifen konstant 45 Prozent Reichensteuer. Die Werte beziehen sich auf das Steuerjahr 2025.

Beispielrechnung mit 1.200 Euro Rente

Was heißt das jetzt für eine Rente von 1.200 Euro im Monat? Rechnen wir es anhand eines Beispiels durch:

Nehmen wir an, Sie sind im Jahr 2020 in Rente gegangen, sind Single, konfessionslos, gesetzlich krankenversichert und wohnen in Kaiserslautern. Dann gilt für Sie ein Rentenfreibetrag von 20 Prozent – 80 Prozent Ihrer Rente sind also steuerpflichtig.