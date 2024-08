Abschaffung der Mütterrente: So viel weniger hätten Rentnerinnen

Schon bei ihrer Einführung vor zehn Jahren war sie umstritten und auch jetzt würde so mancher Politiker und Ökonom sie gerne abgeschafft sehen: die Mütterrente . Gerade in Zeiten klammer Kassen wirkt das Sparpotenzial verlockend. Fiele die Mütterrente weg, könnte die Bundesregierung laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) jedes Jahr rund 14 Milliarden Euro sparen. Doch das sei nicht zu empfehlen, mahnen die Wissenschaftler.

Wir zeigen, warum das so ist, wer überhaupt Mütterrente bekommt und wie viel weniger Rente den betroffenen Frauen dann bliebe.

Was ist die Mütterrente?

Diese Regelung betrifft besonders Mütter, da sie historisch gesehen häufiger die Kindererziehung übernommen haben, doch auch Väter können davon profitieren, sofern sie die Erziehungszeiten wahrgenommen haben. Die Mütterrente verbessert also die finanzielle Absicherung im Alter für Eltern, die Kinder erzogen haben.

Was würde eine Abschaffung der Mütterrente bedeuten?

In einer aktuellen Studie auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) hat das DIW berechnet, dass die Mütterrente einen deutlichen Beitrag zur Armutsrisikoreduktion für Gruppen leiste, die ohnehin einem hohen Armutsrisiko ausgesetzt seien. "Insbesondere träfe es Frauen aus den unteren Einkommensgruppen, Frauen mit mehr als drei Kindern und geschiedene Frauen", teilen die Forschenden mit.

Was schlagen die Forscher stattdessen vor?

Konkret hieße das, die Plätze in Kitas und in der Ganztagsbetreuung an Grundschulen auszubauen sowie die Pflegeinfrastruktur zu verbessern. Auch sollten steuerliche Fehlanreize wie das sogenannte Ehegattensplitting reformiert werden (mehr dazu hier).