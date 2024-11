So viel kosten Rentenpunkte 2024 und 2025

Dass es sich lohnt, seine Rentenbeiträge noch 2024 freiwillig zu erhöhen, liegt an der Entwicklung des Durchschnittsentgelts. Denn das bildet die Berechnungsgrundlage für Käufe von Rentenpunkten. 2024 liegt es noch bei 45.358 Euro, 2025 werden es 50.493 Euro sein. Damit kostet ein Rentenpunkt beim derzeitigen Beitragssatz von 18,6 Prozent in diesem Jahr 8.437 Euro, im kommenden Jahr hingegen 9.392 Euro – 955 Euro oder 11,3 Prozent mehr.

Sie müssen nicht exakt diese Summe in die Rentenversicherung einzahlen, es geht auch mehr oder weniger. Allerdings gilt für den Kauf von Rentenpunkten ein Mindest- und ein Maximalwert. Für das Jahr 2024 beträgt der Mindestbetrag 100,07 Euro und der Maximalbetrag 1.404,30 Euro pro Monat. Das heißt: In dieser Spanne muss sich Ihr Kauf der Rentenpunkte bewegen.

Was ein Punkt mehr für Ihre Rente bedeutet

Kaufen Sie exakt einen Rentenpunkt nach den Regeln von 2024, bringt Ihnen das aktuell monatlich 39,32 Euro mehr Rente, aufs Jahr gerechnet also ein Plus von 471,84 Euro. Dieser Rentenwert erhöht sich in der Regel jährlich.

Steuervorteile senken den tatsächlichen Preis

Ob sich der Kauf letztlich auszahlt, hängt davon ab, wie lange Sie leben. Denn klar ist: Nur wer lange genug Rente bezieht, holt die Investition während des Erwerbserlebens später wieder herein. Auch steuerliche Aspekte spielen eine Rolle, da Sie Rentenbeiträge in der Steuererklärung als Sonderausgaben absetzen können. Dadurch sinkt Ihre Steuerlast. Sie zahlen also unter dem Strich weniger für Ihre Rentenpunkte, als Sie an die Rentenversicherung überwiesen haben.