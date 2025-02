Normalerweise läuft es so: Haben Sie bei der Scheidung einen Teil Ihrer Rentenansprüche an den früheren Partner abgeben müssen und stirbt dieser innerhalb der ersten 36 Monate nach Rentenbeginn, kann der sogenannte Versorgungsausgleich auf Antrag aufgehoben werden. Sie erhalten also Ihre vollen Rentenansprüche zurück. Stirbt die ausgleichsberechtigte Person hingegen erst später, bleibt es bei der Kürzung Ihrer Rente – selbst wenn der verstorbene Ex-Partner nichts mehr von dieser Zahlung hat.