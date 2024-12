Was ist der Versorgungsausgleich?

Allerdings gibt es meist einen Partner, dessen Rentenanwartschaften geringer ausfallen. In der Regel betrifft das die Frauen, da es oft noch immer sie sind, die wegen der Kinder länger in Elternzeit gehen oder in Teilzeit wechseln. Aber auch durch längere Arbeitslosigkeit oder Jobs in unterschiedlich gut zahlenden Branchen kann eine Lücke zwischen den Rentenansprüchen klaffen.