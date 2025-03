"Rente mit 63" bleibt

Mit der Rente für besonders langjährig Versicherte können Sie zwei Jahre vor Ihrem regulären Renteneintrittsalter abschlagsfrei in den Ruhestand wechseln, wenn Sie mindestens 45 Jahre lang Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt haben. Der umgangssprachliche Name "Rente mit 63" ist inzwischen allerdings irreführend, da nur die Geburtsjahrgänge bis 1952 mit 63 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen konnten. Für spätere Jahrgänge wird das Eintrittsalter schrittweise bis auf 65 Jahre angehoben. Für alle ab 1964 Geborenen müsste es also richtigerweise "Rente ab 65" heißen. Lesen Sie hier, wie Sie trotzdem auch weiterhin mit 63 Jahren in Rente gehen können.