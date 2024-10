Wer ausreichend Versicherungsjahre beisammen hat, kann abschlagsfrei früher in Rente gehen. Mit einem Kniff gelingt das sogar noch zwei Jahre eher.

Viele Menschen in Deutschland nutzen die Chance, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Eine Ursache dafür ist die sogenannte Rente mit 63 , die es ermöglicht, ab 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei früher Rente zu beziehen.

Zu den benötigten 45 Versicherungsjahren zählen auch Zeiten, in denen Sie Arbeitslosengeld bezogen haben. Allerdings gilt das in der Regel nicht mehr, wenn Sie in den letzten zwei Jahren vor dem frühzeitigen Ruhestand arbeitslos werden. Ausnahme: Die Arbeitslosigkeit ist durch Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers entstanden. Doch selbst wenn das auf Sie nicht zutrifft, gibt es ein Schlupfloch.