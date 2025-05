Zu teuer, zu ungenau, nicht mehr zeitgemäß – ginge es nach dem Willen der meisten Wirtschaftswissenschaftler, wäre die abschlagsfreie "Rente mit 63" längst Geschichte. Denn ihr Ende würde das Rentensystem deutlich entlasten. In der Bevölkerung ist ein Aus jedoch unbeliebt. Wie also geht es unter der künftigen Bundesregierung mit der Rente für besonders langjährig Versicherte weiter?

"Rente mit 63": Das planen Union und SPD

"Ein abschlagsfreier Renteneintritt nach 45 Beitragsjahren wird auch künftig möglich bleiben" – das ist der eine Satz, der sich im Koalitionsvertrag von Union und SPD zur vorgezogenen Altersrente ohne Abschläge findet. Mit anderen Worten: An der Rente für besonders langjährig Versicherte wird nicht gerüttelt.

Allerdings lässt diese Formulierung Spielraum für Reformen – zumindest theoretisch. Denn die Zahl der Beitragsjahre entscheidet nicht allein darüber, ob Sie diese Altersrente beziehen können. Sie müssen auch ein bestimmtes Alter erreicht haben. Dass Schwarz-Rot an dieser Schraube dreht, ist dennoch unwahrscheinlich. Denn die Altersgrenze für die abschlagsfreie Frührente erhöht sich derzeit noch parallel zum steigenden regulären Renteneintrittsalter – und das wollen Union und SPD definitiv nicht antasten. Ein gewisser Abstand zu dieser Altersgrenze müsste also gewahrt bleiben, damit die Rente für besonders langjährig Versicherte weiter ihren Zweck als Frührente erfüllen kann.

Eine "Rente mit 63" ist diese vorgezogene Altersrente übrigens schon lange nicht mehr, auch wenn sie umgangssprachlich weiter so genannt wird. Nur die Geburtsjahrgänge vor 1953 konnten mit 63 abschlagsfrei in den Ruhestand gehen. Für alle anderen steigt die Altersgrenze an, bis sie ab dem Jahrgang 1964 sozusagen eine "Rente mit 65" geworden sein wird.