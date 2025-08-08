Statistisches Bundesamt meldet Rentenleistungen deutlich stärker gestiegen als Anzahl der Rentner

Von afp 08.08.2025 - 11:08 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Rentner zählt Geld: Während die Zahl der Rentner 2024 nur um 0,75 Prozent wuchs, stiegen die Rentenzahlungen um 5,7 Prozent. (Quelle: Dobrila Vignjevic/getty-images-bilder)

2024 flossen in Deutschland rund 403 Milliarden Euro an Renten – 21,7 Milliarden mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Rentner stieg dagegen nur leicht.

Die in Deutschland ausgezahlten Leistungen aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Rente sind im vergangenen Jahr um 5,7 Prozent gestiegen. Das entspricht 21,7 Milliarden Euro mehr und ergibt insgesamt rund 403 Milliarden Euro. Damit wuchsen die Rentenzahlungen deutlich stärker als die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger, die nur um 0,75 Prozent zunahm, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit.

70 Prozent oder 282,6 Milliarden Euro der geflossenen Leistungen zählten zu den steuerpflichtigen Einkünften. Seit dem Jahr 2015 sei der durchschnittliche Besteuerungsanteil um 15 Prozentpunkte gestiegen. Die Ursache dafür ist die 2005 erfolgte Neuregelung der Besteuerung von Alterseinkünften, die abhängig vom Jahr des Renteneintritts zu einem höher besteuerten Anteil der Renteneinkünfte führt. Je später der Rentenbeginn ist, desto höher ist der Steueranteil. Was für Ihren Rentenbeginn bei der Steuer gilt, lesen Sie hier.