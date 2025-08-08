t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberAltersvorsorgeGesetzliche Rente

Rente und Steuer: So wirkt sich der höhere Besteuerungsanteil aus

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextWindrad brennt – Feuerwehr machtlos
TextAktie von Schuhhersteller bricht ein
TextJens Riewa klagt über "Tagesschau"
TextEisenbahnunternehmen ist insolvent
TextTransfer-Doppelschlag beim HSV

Statistisches Bundesamt meldet
Rentenleistungen deutlich stärker gestiegen als Anzahl der Rentner

Von afp
08.08.2025 - 11:08 UhrLesedauer: 1 Min.
Rentner zählt Geld: Während die Zahl der Rentner 2024 nur um 0,75 Prozent wuchs, stiegen die Rentenzahlungen um 5,7 Prozent.Vergrößern des Bildes
Rentner zählt Geld: Während die Zahl der Rentner 2024 nur um 0,75 Prozent wuchs, stiegen die Rentenzahlungen um 5,7 Prozent. (Quelle: Dobrila Vignjevic/getty-images-bilder)
News folgen

2024 flossen in Deutschland rund 403 Milliarden Euro an Renten – 21,7 Milliarden mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Rentner stieg dagegen nur leicht.

Die in Deutschland ausgezahlten Leistungen aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Rente sind im vergangenen Jahr um 5,7 Prozent gestiegen. Das entspricht 21,7 Milliarden Euro mehr und ergibt insgesamt rund 403 Milliarden Euro. Damit wuchsen die Rentenzahlungen deutlich stärker als die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger, die nur um 0,75 Prozent zunahm, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit.

Loading...

70 Prozent oder 282,6 Milliarden Euro der geflossenen Leistungen zählten zu den steuerpflichtigen Einkünften. Seit dem Jahr 2015 sei der durchschnittliche Besteuerungsanteil um 15 Prozentpunkte gestiegen. Die Ursache dafür ist die 2005 erfolgte Neuregelung der Besteuerung von Alterseinkünften, die abhängig vom Jahr des Renteneintritts zu einem höher besteuerten Anteil der Renteneinkünfte führt. Je später der Rentenbeginn ist, desto höher ist der Steueranteil. Was für Ihren Rentenbeginn bei der Steuer gilt, lesen Sie hier.

Wie viele Rentnerinnen und Rentner für das Jahr 2024 Einkommensteuer zahlten, ist aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung den Statistikern zufolge noch nicht bekannt. Die jüngsten vorliegenden Zahlen gibt es für das Jahr 2021: Da mussten rund 41 Prozent der damals 21,9 Millionen Rentenempfänger Einkommensteuer zahlen. Dies waren 0,74 Prozentpunkte mehr als 2020.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandRenteStatistisches BundesamtWiesbaden
Themen A bis Z
Rentenhöhe
2.000 Euro Rente2.500 Euro Rente3.000 Euro Rente
Rente
Rente steuerfrei nach Rentenerhöhung60 Prozent WitwenrenteWitwenrente und eigene RenteBürgergeld für RentnerRentensplitting statt WitwenrenteWitwenrenteWitwenrente und EinkommenBetriebsrente versteuern
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom