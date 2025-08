Auch an dieser Reform gibt es Kritik. Laut dem Wirtschaftsweisen Werding setzt man so keine Anreize für Frauen, Kinder zu bekommen – schließlich wären die Kinder jener Eltern, die von der neuen Mütterrente profitieren, längst erwachsen. Auch halte das Argument, die Mütterrente helfe gegen Altersarmut, dem Realitätscheck in vielen Fällen nicht stand. Denn oft seien Rentnerinnen durch ihren Partner oder Vermögen ausreichend abgesichert. Lesen Sie dazu auch: So gut geht es Deutschlands Rentnern wirklich.

Rentner dürfen künftig einfacher weiterarbeiten

Was kostet das alles?

Aus dem Bundeshaushalt fließt also immer mehr Geld an die Rentenversicherung. Wird er damit zu einer Art zweiter Rentenkasse? Die Rentenversicherung selbst meint: nein. Denn gemessen am Gesamtvolumen sei der Anteil der Bundesmittel an die Rentenkasse am Bundesetat eigenen Berechnungen zufolge von 31 Prozent im Jahr 2003 auf 25 Prozent im Jahr 2023 gefallen.