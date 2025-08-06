Mütterrente bis Eintrittsalter Bei der Rente könnte es noch Überraschungen geben

07.08.2025

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Der Zuschuss an die Rentenkasse ist der größte Einzelposten im Bundeshaushalt. (Quelle: ESDES.Pictures/Bernd Elmenthaler/imago-images-bilder)

Bis 2029 klafft ein Milliardenloch im Bundeshaushalt. Trotzdem einigt sich die Bundesregierung auf neue Ausgaben bei der Rente. Kann das gut gehen?

Die Ansage von Lars Klingbeil war deutlich. "Alle müssen sich bewegen", sagte der SPD-Finanzminister, nachdem er nicht nur den Haushaltsplan für das aktuelle Jahr vorgestellt hatte, sondern auch die Finanzplanung des Bundes bis 2029. Denn darin tut sich ein Abgrund auf.

Bis zum Ende der Legislaturperiode fehlen der Bundesregierung 172,7 Milliarden Euro. Ein Loch, das zum einen durch eine künftig wieder wachsende Wirtschaft gefüllt werden soll, zum anderen aber auch, indem jedes Ministerium die eigenen Ausgaben überdenkt.

Rente verursacht die größten Kosten im Haushalt

Den größten Griff ins Staatssäckel tätigt traditionell das Bundesarbeitsministerium (BMAS). Rund 197,4 Milliarden Euro der insgesamt 520,5 Milliarden Euro sind im Etat für 2026 allein für das Ministerium von SPD-Co-Chefin Bärbel Bas vorgesehen. Das liegt zwar auch daran, dass viele Ausgaben gesetzlich vorgeschrieben sind. Einsparpotenzial soll aber auch dort gefunden werden. Womit man schnell beim größten Einzelposten im gesamten Haushalt ist: dem Bundeszuschuss an die Rentenversicherung.

127,8 Milliarden Euro überweist der Staat der Rentenkasse in diesem Jahr. 2029 sollen es 154,1 Milliarden Euro sein. Der Bundesrechnungshof weist in einem gerade veröffentlichten Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags darauf hin, woher die steigenden Ausgaben unter anderem rühren. Darin heißt es: "Im Gesetzentwurf des BMAS zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten ist unter anderem vorgesehen, das derzeit gültige Rentenniveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2031 beizubehalten. Dieses Vorhaben wird die Ausgaben der Rentenversicherung weiter erhöhen und den Bundeshaushalt zusätzlich belasten." Im Arbeitsministerium bewegt sich also in der Tat etwas. Aber nicht in Richtung Sparen.

Den Rest des Kabinetts scheint das nicht zu stören: Am Mittwoch gaben auch die übrigen Ministerinnen und Minister dem Entwurf von Bas zum Rentenniveau und zur Mütterrente ihren Segen – mehrere Wochen früher als ursprünglich angedacht. Bis Ende des Jahres soll dann der Bundestag folgen.

Einigkeit in der Koalition, Kritik von Ökonomen

Es läuft also erstaunlich glatt innerhalb der Koalition. Dabei halten insbesondere Ökonomen nicht mit Kritik hinter dem Berg. So auch einer der eigenen Berater der Bundesregierung, der Wirtschaftsweise Martin Werding. Mit Blick auf das Haushaltsloch sagte er dem "Tagesspiegel" wenige Tage vor dem Kabinettsbeschluss: "Naheliegend wäre es, Vereinbarungen über neue Ausgaben aus dem Koalitionsvertrag noch einmal auf den Prüfstand zu stellen." Diese stünden ohnehin unter Finanzierungsvorbehalt. Und: "Es ergibt keinen Sinn, eine Debatte über grundlegende Sozialreformen anzustoßen, aber vorher noch diese Zusatzausgaben zu beschließen."