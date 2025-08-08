t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Griechenland: Neues Gesetz erlaubt Arbeitstage mit bis zu 13 Stunden

DAX
24.167,38(-0,10%)
Gold
3.386,00 USD(-0,33%)
Bitcoin
100.210,83 EUR(+0,35%)
Öl Brent
66,41 USD(-0,82%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBank baut alle Geldautomaten ab
TextVW-Marke zeigt teuerstes Auto der Welt
TextFrontalunfall: Motorradfahrerin stirbt
TextEishockey-Nationalspieler an Krebs erkrankt
TextKüblböck litt unter Dschungel-Teilnahme

Neues Gesetz
Griechenland will 13-Stunden-Arbeitstage einführen

Von t-online
08.08.2025 - 12:21 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0820669846Vergrößern des Bildes
Ein älteres Paar kauft Oliven an einem Stand in Athen (Archivbild): Die griechische Regierung will Arbeitszeiten per Reform flexibler gestalten. (Quelle: IMAGO/John Wreford/imago)
News folgen

Eine neue Regelung in Griechenland ermöglicht künftig Arbeitstage von bis zu 13 Stunden. Besonders Branchen wie der Gastronomie soll das helfen.

Die griechische Regierung plant eine umfassende Reform des Arbeitszeitgesetzes, die flexiblere Arbeitszeiten ermöglichen soll. Laut einem Bericht vom "Handelsblatt" hat Arbeits- und Sozialministerin Niki Kerameos angekündigt, im September einen Gesetzentwurf dem Parlament zur Beratung vorzulegen. Ziel sei es, auf die spezifischen Bedürfnisse von Branchen wie der Gastronomie und dem Tourismus einzugehen, in denen etwa 400.000 Menschen beschäftigt sind. 80.000 Stellen sind jedoch unbesetzt.

Loading...

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Regelarbeitszeit zwar bei 40 Wochenstunden bleibt, aber eine Flexibilisierung durch durchschnittliche Berechnung der Stunden pro Quartal ermöglicht wird. Dies erlaubt Phasen von Mehrarbeit mit bis zu 13-Stunden-Arbeitstagen. Die maximale Anzahl der Überstunden wird auf 150 pro Jahr beschränkt. Das bedeutet, dass es im Jahr höchstens 37 Tage geben dürfte, an denen Mitarbeiter 13 Stunden arbeiten.

Die Akropolis in Athen ist das Wahrzeichen für den griechischen Tourismus. Mitten in der Sommersaison streiken in Griechenland nun die Mitarbeiter von Hotels und Gaststätten.Vergrößern des Bildes
Die Akropolis in Athen ist das Wahrzeichen für den griechischen Tourismus. (Quelle: Arcaid Images/imago-images-bilder)

Kerameos betonte: "Wir bauen Bürokratie ab, ersetzen Papier durch digitale Dokumente und vereinfachen viele Verfahren." Ein weiterer Bestandteil ist die Einführung einer Vier-Tage-Woche mit jeweils zehn Arbeitsstunden pro Tag. Griechenland hat bereits im vergangenen Jahr gesetzliche Bestimmungen eingeführt, die eine Sechs-Tage-Woche mit bis zu 48 Arbeitsstunden ermöglichen.

Vertretungen per App einstellen

Um den aktuellen Fachkräftemangel zu bekämpfen – rund 300.000 Stellen sind unbesetzt –, sollen Fast-Track-Einstellungen über eine Smartphone-App ermöglicht werden. So könnten künftig Mitarbeiter per Klick für zwei Tage eingestellt werden.

Die Ministerin erklärte: "Das Gesetz stärkt die Rechte der Arbeitnehmer und gibt uns durch die Digitalisierung erweiterte Kontrollmöglichkeiten." Zudem sollen verschärfte Strafen für Schwarzarbeit und unbezahlte Überstunden eingeführt werden. Kritiker äußern Bedenken hinsichtlich der Belastung durch längere Arbeitstage, auch stellt sich die Frage, ob Arbeitsrechte eher umgangen werden könnten.

Die Reform zielt darauf ab, sowohl Unternehmen zu unterstützen als auch berufstätigen Eltern entgegenzukommen, indem flexiblere Arbeitsmodelle angeboten werden. Kerameos stellte klar: "Es handelt sich um ein Gesetz, das aus der Praxis kommt". Sie betonte den Nutzen für Familien, die so mehr Freizeit gewinnen könnten.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AthenGastronomieGriechenlandÜberstunden
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom