Unnötige Ausgaben erkennen So führen Sie ein Haushaltsbuch – mit Muster

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 19.10.2025 - 07:50 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Eine Frau macht sich Notizen (Symbolbild): Mit einem Haushaltsbuch verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben. (Quelle: Ridofranz/Thinkstock by Getty-Images-bilder)

Spießig, aber hilfreich: Ein Haushaltsbuch zeigt Ihnen ungeschönt, wohin Ihr Geld fließt. Wenn Sie durchhalten, werden Sie viele Aha-Erlebnisse haben.

Es gibt genau zwei Arten, wie sich Ihr Vermögen vergrößert: Entweder nehmen Sie mehr Geld ein oder Sie geben weniger Geld aus. Im Idealfall machen Sie beides. Einfacher als eine Gehaltserhöhung bewilligt zu bekommen, ist aber in der Regel Variante zwei: Geld sparen.

Sicher, dem einen fällt es theoretisch leichter, Geld zur Seite zu legen, weil er generell mehr davon hat; in der Realität fragen sich aber auch viele Besserverdiener, warum sich ihr Vermögen trotz guten Gehalts partout nicht vermehren will. Der häufigste Grund dafür: Mit wachsenden Einnahmen steigen oft auch unbemerkt die Ausgaben.

Damit Ihnen das nicht passiert oder Sie auch mit kleinem Budget noch Sparpotenzial entdecken, sollten Sie wissen, wie viel Geld Sie jeden Monat wofür ausgeben. Und zwar nicht nur grob geschätzt, sondern ganz genau. Helfen kann dabei ein Haushaltsbuch. Wir zeigen Ihnen, wie Sie es am effektivsten nutzen.

Warum sollte ich ein Haushaltsbuch führen?

Zunächst einmal: damit Sie einen echten Überblick über Ihre Finanzen bekommen. Vermutlich haben Sie zwar eine ungefähre Ahnung, wie viel Geld für Miete, Lebensmittel, Handyvertrag und Co. draufgeht, aber wenn Sie wirklich mehr sparen möchten, benötigen Sie Fakten. Und zwar in exakten Euro-Beträgen.

Denn so erkennen Sie, wofür Sie im Einzelnen Geld ausgeben. Womöglich wundern oder erschrecken Sie sich gar, welche Konsumgewohnheiten sich eingeschlichen haben. Dieser ungeschönte Überblick hilft Ihnen dann im zweiten Schritt, die Ausgaben ausfindig zu machen, die unnötig hoch oder weniger wichtig sind.