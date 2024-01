6. Welche Fallstricke sollten Interessierte noch kennen?

"Jeder Riester-Anbieter ist verpflichtet, Ihnen einmal jährlich eine Standmitteilung zur Verfügung zu stellen in der das aktuelle Guthaben benannt ist", sagt Katharina Lawrence. Allerdings kann das Riester-Guthaben im Moment der Entnahme geringer sein als die Summe der aufgewendeten Beträge plus Zulagen.

Zudem sind Riester-Verträge in der Rentenphase immer steuerpflichtig. Selbst wenn das Geld also bereits vorab in die Immobilie gesteckt wurde, greift ab dem vertraglichen Rentenbeginn die Steuerpflicht. Dafür wird das investierte Riester-Guthaben im sogenannten Wohnförderkonto dokumentiert und fiktiv mit zwei Prozent pro Jahr verzinst – linear, ohne Zinseszins.