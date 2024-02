Wer mit einer geringen Rente leben muss, hat oft Anspruch auf Sozialleistungen wie Wohngeld oder Grundsicherung. Doch was lohnt sich mehr?

Wenn die Rente nicht zum Leben reicht, springt in Deutschland der Sozialstaat ein. Ob Sie dabei Leistungen vom Sozialamt wie Grundsicherung bekommen oder Anspruch auf Wohngeld haben, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Welche Rentner können Grundsicherung bekommen?

Um Grundsicherung beziehen zu können, müssen Sie als Rentner entweder die Regelaltersgrenze überschritten haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert und mindestens 18 Jahre alt sein. Die Regelaltersgrenze ist der Zeitpunkt, an dem Sie die reguläre Altersrente erhalten können. Frührentnern steht Grundsicherung also nicht zu.

Laut dem Statistischen Bundesamt bekamen im Dezember 2022 knapp 659.000 Rentnerinnen und Rentner Grundsicherung. Das waren 11,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Schon in den vergangenen Jahren war die Zahl der älteren Menschen gestiegen, die Grundsicherung beziehen. So hatte die Zahl 2017 noch bei 557.526 gelegen.

Wie hoch ist die Grundsicherung, wenn die Rente nicht reicht?

Wie hoch die Grundsicherung für Rentner ausfällt, lässt sich nicht pauschal sagen. Das Sozialamt legt Ihren Bedarf im Einzelfall fest. Dieser hängt von Ihrem Einkommen und Vermögen ab. Auch Einkünfte Ihres Ehepartners werden berücksichtigt. Das gilt auch, wenn Sie nicht verheiratet oder verpartnert sind, aber in einer ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft leben.

Zusätzlich bekommen Rentner, die Grundsicherung beziehen, Leistungen für Wohnen und Heizung. Das Sozialamt übernimmt die kompletten Kosten. Diese müssen allerdings angemessen sein. Auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Vorsorgebeiträge, Mehrbedarf für bestimmte Personen wie Schwerbehinderte und Hilfe in Sonderfällen soll die Grundsicherung abdecken.

Wie hoch darf die Rente sein, um Wohngeld zu bekommen?

Diese ist abhängig von der monatlichen Bruttokaltmiete, also der Kaltmiete plus Betriebs- und Nebenkosten ohne Heizungskosten, und der sogenannten Mietstufe, die sich aus den Durchschnittsmieten des Wohnorts ergibt. Auch die Zahl der Haushaltsmitglieder spielt eine Rolle. Mehr dazu lesen Sie in unserem separaten Wohngeldratgeber.