Die Rente gerät unter Druck, wenn Millionen Babyboomer in den Ruhestand gehen. Eine neue Studie zeigt: Eine Abgabe auf hohe Alterseinkünfte könnte helfen.

Deutschlands Rentensystem steht vor einer historischen Belastungsprobe. Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre gehen nach und nach in Rente . Das bringt die Umlagefinanzierung ins Wanken – immer weniger Erwerbstätige müssen für immer mehr Rentner aufkommen.

Reiche Rentner sollen arme unterstützen

Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) haben jetzt einen alternativen Vorschlag vorgelegt, der dem "Spiegel" vorab vorliegt: den Boomer-Soli. Dahinter steckt eine einfache Idee: Wer im Alter hohe Einkommen hat, soll einen kleinen Teil davon an arme Rentner abgeben.

Dabei soll ein Freibetrag von 1.048 Euro monatlich auf alle Alterseinkünfte gelten – also neben der gesetzlichen Rente auch auf Pensionen, Betriebsrenten, Renten aus privater Altersvorsorge, Mieten oder Kapitalerträge. Alles, was über diesem Freibetrag liegt, könnte mit einer Sonderabgabe von 10 Prozent belegt werden und die Einnahmen daraus direkt an Rentner mit geringen Einkommen fließen.