Wer in Deutschland seine Arbeit verliert und auf Hilfe angewiesen ist, kann vom Staat Sozialleistungen beziehen. Das Jobcenter regelt das Finanzielle , jedoch müssen Sie dafür einige Pflichten erfüllen. Dazu gehört, dass Sie regelmäßig zu den Terminen vor Ort erscheinen.

Einladung kommt per Post

Die Einladung zu einem persönlichen Gespräch haben Sie meist etwa rund zwei Wochen vor dem Termin im Briefkasten. Wenn Sie an diesem Tag keine Zeit haben, dann ist es ratsam, schnellstmöglich den Termin abzusagen und um einen neuen zu bitten.

Prinzipiell ist es daher möglich, Termine zu canceln. Das geht allerdings nur, wenn Sie auch einen triftigen Grund haben, warum Sie an diesem Tag nicht beim Jobcenter erscheinen können.

Das sind mögliche Gründe

So sagen Sie Termine beim Jobcenter ab

Sie können die Termine beim Jobcenter auf verschiedene Wege absagen. Wenn Sie Ihre Einladung per Post erhalten haben, dann ist auf der letzten Seite davon eine Erklärung angehängt. Auf dieser können Sie ankreuzen, dass Sie den Termin verschieben möchten. Ergänzen Sie zudem den Grund dafür und geben Sie bei Bedarf einen Ersatztermin an. Dieses Schreiben können Sie dann entweder direkt im Amt abgeben oder in den Briefkasten schmeißen.