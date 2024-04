Aktualisiert am 15.04.2024 - 10:48 Uhr

Aktualisiert am 15.04.2024 - 10:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

So geht man bei der Jobsuche diskret vor

Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung schauen sich Beschäftigte häufig außerhalb der eigenen Firma um. Dabei wollen sie meist so diskret wie möglich vorgehen: Der aktuelle Arbeitgeber soll nichts von der Intention mitbekommen, damit man es sich mit ihm nicht verscherzt.

"Absolut richtig" sei eine solche Vorgehensweise, so der Bewerbungs- und Karrierecoach Jürgen Hesse. Denn Arbeitgeber können zunächst sehr gekränkt reagieren, wenn sie erfahren, dass Beschäftigte dabei sind, sich umzuorientieren.

Es ist daher kein kluger Schachzug, wenn Suchende etwa Bewerbungsunterlagen offen auf ihrem Schreibtisch in der Firma herumliegen lassen oder während der Arbeitszeit nach offenen Stellen im Netz suchen. "Das ist ein brisantes Spiel, das voll nach hinten losgehen kann", warnt die Karriereberaterin Jutta Boenig. Der derzeitige Arbeitgeber könne den Standpunkt vertreten: Reisende sollte man nicht aufhalten – und einen ziehen lassen.

Berufliches Netzwerk bei der Suche nutzen

Wer sich extern bewirbt, sollte sich darüber im Klaren sein, ob er wirklich die jetzige Firma verlassen will. Steht der Wunsch nach einem Wechsel fest, kann man bei Netzwerk-Partnern nach einem passenden Job fragen.

Sich so auf den versteckten Stellenmarkt umzusehen, bringt Vorteile: "Hier geht es um Stellen, die noch nicht ausgeschrieben sind, für die aber Leute gesucht werden", so Boenig. Netzwerk-Partner könnten dann Hinweise geben, nach dem Motto: "Melde Dich doch mal bei xy. Ich habe da was gehört".