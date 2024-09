Endlich ist die ersehnte E-Mail im Postfach: Sie wurden zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Wie geht es nun weiter? Ist eine Antwort überhaupt nötig oder reicht es, zum Termin pünktlich zu erscheinen? Und was passiert, wenn Sie am Tag des Termins keine Zeit haben? Erfahren Sie bei uns, wie Sie sich richtig verhalten.

Wann und wie auf die Einladung zum Vorstellungsgespräch antworten?

Terminvorschlag passt nicht – so reagieren Sie richtig

Wurde Ihnen mit der Einladung zum Vorstellungsgespräch ein unpassender Terminvorschlag unterbreitet, stecken Sie den Kopf nicht in den Sand. Es ist legitim, beim potenziellen Arbeitgeber um einen neuen Termin zu bitten. Eine Begründung benötigen Sie hierfür nicht. Jeder Mensch hat Verpflichtungen und Termine, beim Einladungsschreiben handelt es sich in der Regel um einen Terminvorschlag. Ist Ihnen die Nennung von Gründen wichtig, argumentieren Sie mit persönlichen oder beruflichen Pflichten, nicht aber mit der nächsten Tennisstunde.

Welcher Weg zur Kontaktaufnahme ist der richtige?

Anrufen? E-Mail senden oder doch über LinkedIn antworten? Das kommt darauf an, in welcher Form Ihnen die Einladung zugegangen ist. Ruft die Personalabteilung direkt bei Ihnen an, bestätigen Sie den Termin telefonisch. Eine schriftliche Danksagung nebst Terminbestätigung entfällt in diesem Fall. Ist Ihr Kalender nicht verfügbar, bitten Sie um eine E-Mail-Adresse, um später Rückmeldung zu geben.