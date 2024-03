Aktualisiert am 26.03.2024 - 07:17 Uhr

Was verdient eigentlich ein Landwirt? Mehr oder weniger als der Durchschnitt? Ein aktueller Bericht klärt auf.

"Ich würde woanders mehr verdienen. Wahrscheinlich auch ein ganzes Stück mehr!" Mit dieser Aussage des Junglandwirts Hans beginnt die Dokumentation des Bayerischen Rundfunks "Was verdient ein Landwirt?". Dabei erklärt der 25-Jährige, wie viel er bei seinem Job als studierter Agrarwissenschaftler verdient.

So ergibt sich für Hans ein Bruttogehalt in Höhe von 1.690 Euro im Monat (1.439 Euro netto). Hinzu kommen 500 Euro Weihnachtsgeld. Damit liegt das Jahresbruttogehalt bei dem interviewten Junglandwirt bei 20.780 Euro. Den relativ geringen Lohn rechtfertigt der Landwirt damit, dass er später den Betrieb von seinem Vater erben werde.

Am Ende des Berichts erklärt Hans, dass sich für ihn der Beruf auf jeden Fall lohne. "Es ist der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann."

Was verdient ein Landwirt wirklich?

Laut dem Karriereportal "stepstone.de" liegt das durchschnittliche Bruttogehalt eines Landwirtes zwischen 31.100 Euro (in Dresden) und 38.600 Euro (in München) jährlich. Die tatsächliche Höhe hängt jedoch nicht nur von der Region ab, in der die Tätigkeit ausgeübt wird. Auch die Größe des Betriebes und ob der Landwirt angestellt oder selbstständig ist, beeinflussen seinen Lohn.