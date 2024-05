Aktualisiert am 26.05.2024 - 07:00 Uhr

Aktualisiert am 26.05.2024

So viel verdienen Müllmänner wirklich

Beim Gehalt von Müllwerkern gibt es, abhängig von Region und Berufserfahrung, große Unterschiede. Zusätzlich zu einer soliden Grundvergütung bieten Arbeitgeber oft auch Benefits wie betriebliche Altersvorsorge oder Weiterbildungen an.

Müllwerker, umgangssprachlich meist Müllmänner genannt, sorgen in Deutschland für Sauberkeit und Ordnung in den Städten. Ihre Arbeit ist physisch anstrengend und bedarf hoher Verantwortung. Doch wie viel verdient man in diesem Beruf? Wird die Anstrengung gerecht entlohnt?