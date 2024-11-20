Überblick übers Gehalt Wie viel verdient ein Zahnarzt?

Behandlung beim Zahnarzt (Symbolbild): Medizinische Ausgaben gelten bei der Steuer als außergewöhnliche Belastung. Doch es gibt einen zumutbaren Eigenanteil. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn)

Zahnärzte behandeln täglich zahlreiche Patienten, aber wie viel Geld nehmen sie ein? Wir verraten, wovon das abhängt und ob sich der Beruf finanziell lohnt.

Für eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt bezahlen Sie rund 100 Euro (je nach Arzt), wenn Sie keine Zusatzversicherung haben. Geld, das Ihr Zahnarzt erhält, aber dann versteuern muss. Übernimmt die Krankenkasse die Kosten für eine Behandlung, kennen viele die Tarife und Preise oft gar nicht. Aber was sagt das am Ende über den Lohn aus? Wir werfen einen Blick darauf.

So viel verdient ein Zahnarzt während seiner Assistenzzeit

Während des Studiums verdient ein angehender Zahnarzt kein Geld. Er muss seinen Alltag entweder selbst finanzieren oder kann Leistungen wie Bafög beantragen. Nach dem abgeschlossenen Studium absolvieren Zahnärzte zunächst ihre Assistenzzeit, die über die ersten zwei Berufsjahre andauert. In dieser Zeit arbeitet der Zahnarzt schon praktisch, allerdings in der Praxis bei einem erfahrenen Kollegen oder in einer Klinik.

Das durchschnittliche Gehalt liegt während dieser Phase zwischen 2.500 und 3.500 Euro brutto pro Monat. Gemessen daran, dass einige Studienkredite oder Bafög zurückzahlen müssen, ist das nicht besonders viel. Auf eine Erhöhung muss aber meist nicht lange gewartet werden. Schon nach den ersten zwei Jahren sind 4.000 Euro brutto realistisch.

Wie viel verdient ein Zahnarzt in Anstellung?

Ist die Assistenzzeit abgeschlossen, entscheidet der Zahnarzt, wie er weiterarbeiten möchte. Ist er in einer Praxis angestellt, profitiert er von einem ausgemachten Festgehalt, das der Praxisinhaber bezahlt. Das ist vom Verhandlungsgeschick abhängig, sollte aber nicht unter 4.000 Euro brutto pro Monat liegen. In vielen Praxen wird deutlich mehr gezahlt, bis zu 5.500 Euro brutto sind möglich.

Eine Alternative zum Festgehalt ist eine flexible Bezahlung mit zusätzlicher Umsatzbeteiligung. Erreicht der Zahnarzt einen höheren Umsatz als festgelegt, bekommt er eine zusätzliche, prozentuale Beteiligung an den Umsätzen ausgezahlt. 20 bis 30 Prozent sind hier der Durchschnitt. Liegt der Umsatz im Monat unter dem vereinbarten Schwellenwert, bleibt das Festgehalt.

Gehalt eines Zahnarztes mit eigener Praxis

Den höchsten Verdienst hat ein Zahnarzt, wenn er seine eigene Praxis gründet. In diesem Fall entstehen aber auch Ausgaben. Eine neu eröffnete Praxis oder die Übernahme einer bereits bestehenden Praxis kostet mehrere hunderttausend Euro, da das gesamte Equipment anzuschaffen ist. Das Risiko liegt allein beim Zahnarzt selbst, er muss Kredite und Finanzierungen zurückbezahlen.

Der durchschnittlich erwirtschaftete Praxisüberschuss liegt bei 15.250 Euro pro Monat (brutto). Wie viel es am Ende wirklich ist, hängt von weiteren Ausgaben ab. Die Tilgung der Praxisübernahme geht davon ab und auch Faktoren wie Altersversorgung und Mitarbeiterbezahlung fließen mit ein.

Welchen Lohn bekommt man im öffentlichen Gesundheitswesen?

Zahnärzte haben die Möglichkeit, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Hier sind die Gehälter klar geregelt. Während der Weiterbildungsassistenz liegt das Gehalt im ersten Jahr bei rund 3.600 Euro und steigt danach auf 4.300 Euro pro Monat. Nach der Assistenz verdient ein Fachzahnarzt rund 4.400 Euro während seines ersten Berufsjahres.