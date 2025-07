Weihnachtsgeld in Gefahr: So schützen Sie es vor der Pfändung

Gestresster Geschäftsmann am Laptop: Haben Sie Schulden? So schützen Sie zumindest einen Teil Ihres Weihnachtsgeldes. (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo/imago-images-bilder)

Weihnachtsgeld nur eingeschränkt pfändbar

Beispiel für Ihr Weihnachtsgeld: Das dürfen Sie behalten

Weihnachtsgeld bei Privatinsolvenz

Wenn Sie sich in der Privatinsolvenz befinden, gelten die allgemeinen Pfändungsfreigrenzen auch für Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld. Aktuell sind bis zu 780 Euro davon unpfändbar – alles, was darüber hinausgeht, fällt in die Insolvenzmasse und wird über den Insolvenzverwalter an die Gläubiger verteilt.