Über 10.000 Euro im Monat In diesen Berufen bekommen Sie besonders viel Gehalt
Viele Berufstätige wissen gar nicht so genau, ob sie gut oder schlecht verdienen. Dabei gibt es dazu offizielle Daten. Lesen Sie, in welchen Jobs Sie besonders viel bekommen.
Singles mit Nettogehalt von 5.700 Euro oder mehr im Monat gelten in Deutschland als einkommensreich. Das schätzt zumindest das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Allerdings erreichen nur vier Prozent der Menschen im Land dieses Niveau. Das Mediangehalt der Bevölkerung liegt laut aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) bei 4.013 Euro brutto. Je nach Steuerklasse ergibt das ein Nettogehalt von zwischen 2.100 und 2.900 Euro netto.
Median heißt, es gibt genauso viele Menschen im Land, die mehr als diesen Betrag verdienen, als Menschen, die weniger verdienen.
In diesen Jobs verdient man am besten
Nach Angaben der BA verdient man im Bereich Informatik und Technik das meiste Geld: Das Mediangehalt lag 2024 in dieser Branche bei 5.907 Euro brutto pro Monat. Wie weiterführende Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigen, verdient man insbesondere in folgenden Berufen der Branche viel Geld:
- Führungskraft Informatik: 9.518 Euro brutto/Monat
- Führungskraft IT-Systemanalyse, -Anwendung, -Vertrieb: 8.678 Euro brutto/Monat
- Führungskraft Softwareentwicklung und Programmierung: 8.333 Euro brutto/Monat
Das bedeutet nicht, dass Berufe außerhalb der Informatik unbedingt schlechter bezahlt werden; es zeigt aber, dass die gesamte Informatikbranche ein hohes Gehaltsniveau hat.
Piloten verdienen häufig über 10.000 Euro
Anders ist das zum Beispiel in der Verkehrsbranche, wo die Spannbreite der Gehälter riesig ist. Der Durchschnitt der Verdienste liegt laut Destatis bei 3.190 Euro brutto/Monat – der am besten bezahlte Beruf der Branche (Piloten) verdient im Schnitt aber 10.207 Euro. Zu den eher schlechter bezahlten Berufen der Branche zählen dagegen Busfahrer und Lkw-Fahrer.
Nach BA-Angaben sind übrigens noch folgende Branchen von einem hohen durchschnittlichen Gehaltsniveau (im Median über 5.000 Euro brutto je Monat durch alle Berufsgruppen hinweg) geprägt:
- Technische Entwickler (5.760 Euro brutto)
- Finanzdienstleister, Rechnungswesen, Steuerberater (5.354 Euro brutto)
- Bauplanung, Architektur (5.267 Euro brutto)
- Einkauf, Vertrieb, Handel (5.100 Euro brutto)
- Lehrer und Ausbilder (5.009 Euro brutto)
- Unternehmensführung und -organisation (4.832 Euro brutto)
- Werbung, Marketing, Medien (4.820 Euro brutto)
- Geologie-, Geografie-, Umweltschutzberufe (4.695 Euro brutto)
- Naturwissenschaftliche Berufe (4.678 Euro brutto)
Laut Entgeltatlas der BA verdient ein Steuerberater im Mittel 7.366 Euro brutto, ein Lehrer an einem Gymnasium kommt auf 5.453 Euro brutto, und ein Umweltberater verdient im Mittel 5.051 Euro brutto im Monat.