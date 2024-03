Wohngeld: Unterstützung für Geringverdiener

Mit dem Wohngeld hat der Gesetzgeber bereits 1965 eine finanzielle Unterstützung für Haushalte mit niedrigen Einkommen geschaffen. Ziel des Ganzen ist der Schutz vor Überforderung durch hohe Wohnungskosten. In der Vergangenheit immer wieder an neue Realitäten angepasst, trat am 1. Januar 2023 das Wohngeld-Plus-Gesetz in Kraft.