Dividenden-Strategie macht sich bezahlt

Alarmsignal bei zu hohen Dividenden

Hohe Dividende gleich schlechte Performance?

Dividenden-ETF kein gutes Beispiel

Am besten zeigt sich die schlechtere Kursentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden am FTSE All-World High Dividend Yield ETF. Dieser Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen. Der ETF verwaltet ein Vermögen von mehr als vier Milliarden US-Dollar.