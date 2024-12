So berechnen Sie die Höhe Ihrer Kapitalertragsteuer

Wer in Deutschland Gewinne aus Zinsen, Dividenden und Wertpapiergeschäften erzielt, muss Kapitalertragsteuer zahlen. So finden Sie heraus, wie viel.

Der Begriff Abgeltungssteuer anstelle von Kapitalertragsteuer kommt dadurch zustande, dass diese Steuern meist automatisch an das Finanzamt abgeführt werden und damit die Steuerlast "abgegolten" ist. Von Kapitalertragsteuer spricht man, wenn die Steuer noch nachträglich zu zahlen ist. Die definierte Höhe, also der Steuersatz auf die Kapitalerträge, ist jedoch gleich.

So setzt sich die Kapitalertragsteuer zusammen

Beispiel: Kapitalertragsteuer für 100 Euro Dividende

An einem Beispiel lassen sich die anfallenden Steuerbeträge gut verdeutlichen: Sie erhalten 100 Euro Dividende: Zunächst einmal fällt die Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent an, in diesem Fall also 25 Euro. Hinzu kommt der Solidaritätszuschlag mit 1,38 Euro und eventuell Kirchensteuer mit 2,20 Euro (9 Prozent). In Baden-Württemberg und Bayern wären es aufgrund einer Sonderregelung nur 1,96 Euro (8 Prozent).