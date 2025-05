Wer in ETFs investieren will, kann das auch über eine Rentenversicherung tun. Wie das geht und welche Vor- und Nachteile diese Art der Altersvorsorge hat.

Was ist eine ETF-Rentenversicherung?

Eine ETF-Rentenversicherung ist eine private Rentenversicherung auf ETF-Basis. Anders als bei einer klassischen fondsgebundenen Rentenversicherung legt der Anbieter Ihre Beiträge in der Ansparphase also in ETFs statt in aktive Investmentfonds an. ETFs (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Indexfonds, die einen Index wie zum Beispiel den Dax oder den MSCI World abbilden.