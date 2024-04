Anleger sollten auch darauf achten, von welcher Fondsgesellschaft der aktive ETF stammt. Auch die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist wichtig, wenngleich vergangene Wertentwicklungen kein Indikator für die Zukunft sind. Anleger sollten darauf achten, nicht Birnen mit Äpfeln zu vergleichen – also nicht aktive ETFs mit passiven oder mit aktiv gemanagten Fonds.

Fahlbusch: Den ersten aktiven ETF gab es bereits 2008. Aber der Markt wuchs kaum, da die hohe Transparenzpflicht dazu führte, dass viele Portfoliomanager zögerten, ihre Strategien mit aktiven ETFs umzusetzen. Doch das Thema gewinnt immer mehr Interesse vor allem in den Vereinigten Staaten. Dort sind bereits über 300 Mrd. Dollar in aktiven ETFs investiert und ca. 30 Prozent der Neugelder gehen aktuell in solche Strategien.

Zum Vergleich: In Europa sind aktuell 37 Mrd. US-Dollar in aktiven ETFs investiert und ca. 4,5 Prozent der Neugelder fließen in diese Produkte. Das klingt nicht viel, sind aber prozentual weit mehr als der bisher investierte Anteil am Gesamtvermögen von aktuell ca. 1,98 Prozent. Es zeichnet sich ab, dass der Trend anhalten wird und aktiv gemanagte ETFs an Attraktivität gewinnen werden.