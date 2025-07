Die Auerswald-Gruppe hat ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Das Amtsgericht Braunschweig hat den entsprechenden Anträgen der Auerswald GmbH & Co. KG und der verbundenen Auerswald Gesellschaft für Datensysteme mbH am 29. Juli 2025 stattgegeben. Damit bleibt die Geschäftsführung unter Christian Auerswald im Amt und steuert den Restrukturierungsprozess selbst. Die beiden Sachwalter Christian Hausherr und Laars Schoppe überwachen das Verfahren im Auftrag der Gläubiger.

Christian Auerswald leitet das Familienunternehmen in dritter Generation. Auerswald mit Sitz in Cremlingen bei Braunschweig stellt Kommunikationssysteme her, darunter Telefonanlagen, Systemtelefone und IP-basierte Produkte. Hauptsächlich richtet sich das Angebot an kleine und mittelständische Unternehmen.