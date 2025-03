ETFs sind kostengünstige, an der Börse handelbare Fonds, die beispielsweise einen Aktienindex wie den Dax nachbilden. Sie eignen sich gut für Börseneinsteiger, die regelmäßig sparen wollen . Aber auch größere Einmalbeträge können in Fondsanteile fließen. Wer ETFs kaufen möchte, braucht dafür ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Broker, der sich auf den Wertpapierhandel spezialisiert hat.

Eine t-online-Leserin stellte in dem Zusammenhang eine Frage. Als Kundin der Commerzbank besitzt sie neben ihrem Konto das sogenannte Klassikdepot, welches nicht online geführt ist. Wertpapiere wie Aktien oder Fonds werden stattdessen nach Beratung vom Bankmitarbeiter ins Depot gebucht. Sie möchte nun wissen: Können in ein solches Depot auch ETFs?

Gebühren unterscheiden sich je Depot

Die Antwort ist: grundsätzlich ja. Auch ins Klassikdepot, das standardmäßig analog vom Kundenbetreuer verwaltet wird, können ETFs eingebucht werden. Über 400 ETFs stünden zur Verfügung, teilt die Commerzbank mit. Allerdings sind die Gebühren dafür deutlich höher als in vom Kunden selbst geführten Onlinedepots. So kostet ein Einmalkauf von ETF-Anteilen im Klassikdepot ein Prozent der investierten Summe plus 4,90 Euro Provision. Wer etwa 5.000 Euro investieren möchte, kommt so auf Gebühren von 54,90 Euro Gebühren.