Welche unterschiedliche Arten von Immobilienfonds gibt es?

Was sind offene Immobilienfonds?

Offene Immobilienfonds eignen sich für Anleger, die flexibel bleiben möchten und eine breit gestreute Anlage suchen. Diese Fonds investieren in zahlreiche Immobilienprojekte, oft in verschiedenen Regionen oder Ländern. Ihr Vorteil ist die Flexibilität.

Ein offener Immobilienfonds kann etwa Gewerbeimmobilien in Deutschland, den USA und Australien umfassen. Sollte sich der Immobilienmarkt in einer Region verschlechtern, können die Gewinne aus anderen Regionen Verluste ausgleichen. Die Erträge setzen sich in der Regel aus Mieteinnahmen und der Wertsteigerung der Immobilien zusammen. Offene Immobilienfonds können Anleger zudem an der Börse handeln, also dort Anteile kaufen und verkaufen.