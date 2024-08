Investoren sollten nicht zu viel Geld investieren. Gerade die Illiquidität sollte jedem Anleger bewusst sein. Auch sollte die Investitionshöhe im Verhältnis zum Depot zwischen 5 und maximal 20 Prozent liegen. Zwar gibt es auch bei Eltif 2.0 die Möglichkeit von Rückgaben – bei einigen Anbietern gibt es quartalsweise sogenannte Rückgabefenster – dennoch hat die Geldanlage in Langzeitfonds, wie der Name schon sagt, einen langfristigen Charakter.

Infrastrukturprojekte sind bei Weitem nicht so volatil wie Aktien. Es gibt viel mehr Stabilität und Planbarkeit. Panikverkäufe gibt es in der Regel nicht. In manchen Fällen ist Illiquidität auch ein gewisser Selbstschutz. Einfach gesagt, kann sie helfen, ein besserer Investor zu sein, weil man nicht durch die Nachrichtenlage zum Handeln gezwungen wird, im positiven wie im negativen Sinne.

Wie lange sollten Privatanleger bei einem Eltif dabeibleiben?

Durchschnittlich sollten Eltif-Investments mindestens fünf, im optimalen Fall sieben bis zehn Jahre gehalten werden. Für den langfristigen Vermögensaufbau gilt zudem: Je länger, desto besser, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren.

Welche Kriterien machen einen guten Eltif aus?

Schauen Sie sich den Trackrekord des Fondsmanagers an. Hat der Fonds seit über 20 Jahren solide Renditen erwirtschaftet oder wird versucht, mit dem Eltif irgendetwas an Kleinanleger zu verscherbeln? Fonds müssen ihre Anlagekriterien und Richtlinien veröffentlichen. Wichtig sind Informationen zu den Projekten, in die der Eltif investiert.

Beim Stichwort Transparenz ist es wichtig zu wissen, dass Fonds neben der Branche, in die das Geld fließt, teilweise nur die Projektnamen kommunizieren. Das ist nicht zwingend intransparent, sondern liegt an den Auflagen der Zielinvestments. Wichtig zu wissen ist auch, dass das investierte Kapital nicht immer direkt in eine Private-Equity-Beteiligung, einen Windpark oder eine Stromtrasse fließt, sondern in einen Fonds, der unter anderem in Unternehmen, Kreditportfolios, einen Windpark und eine Stromtrasse investiert.

Achten Sie auch auf die Kapitalisierung des Fonds. Je mehr Geld eingesammelt wird, desto besser ist er mit Kapital ausgestattet und kann in Infrastruktur, Private Equity oder Private Debt investieren. Schauen Sie sich auch die Kostenstruktur an. Dazu gehören der Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten und laufende Kosten wie Depotführungskosten und performanceabhängige Vergütungen.

Private Equity steht mächtig in der Kritik. Bestes Beispiel: Der Elbtower in Hamburg, der aufgrund der Benko-Pleite vor einer ungewissen Zukunft steht. Geht ein Generalunternehmer pleite, droht das Projekt zu scheitern. Wie können sich Anleger vor Hochstaplern in der Branche schützen?

Ähnlich, wie nicht jeder aktive gemanagte Aktienfonds gut ist, ist auch nicht jeder Eltif gut. Anleger sollten sich bestmöglich informieren, ob der Fondsmanager geeignet ist oder ob eine solide Bank hinter der Fondsgesellschaft steht.