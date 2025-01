Ansehnliche Summe "1 Cent sparen"-Challenge: Tabelle zeigt, was dabei herumkommt

09.01.2025

Cent-Stücke: Ein neuer Spar-Trend soll motivieren, Geld zur Seite zu legen. (Quelle: swisshippo/getty-images-bilder)

Vielen Menschen fällt das Sparen leichter, wenn sie einer bestimmten Methode folgen. Beliebt ist derzeit die "1 Cent sparen"-Challenge. Wir zeigen, wie sie funktioniert.

Vielleicht kennen Sie es aus dem eigenen Leben: Man schmiedet große Pläne, setzt sich hohe Ziele – und dann wird es doch wieder nichts. Meist scheitert die Umsetzung daran, dass die Vorsätze zu unkonkret waren. Wer sich etwa einfach nur vornimmt, "mehr zu sparen", weiß weder, wie viel Geld genau er dafür zur Seite legen muss, noch lassen sich die Fortschritte gut nachhalten. Die Folge: Man lässt es nach kurzer Zeit doch wieder sein.

Großere Chancen auf Erfolg haben Sie hingegen, wenn Sie sich an eine Sparmethode halten. Eine davon ist die "1 Cent sparen"-Challenge, die derzeit in sozialen Medien die Runde macht. Was zunächst nach sehr wenig Ertrag klingt, kann Ihnen eine ansehnliche Summe bringen. Wir zeigen, wie die Spar-Challenge funktioniert und wie viel Geld am Ende dabei herumkommt.

Was ist die "1 Cent sparen"-Challenge?

Die Grundidee ist simpel: Sie verpflichten sich ein Jahr lang zum Sparen, 365 Tage lang. Am ersten Tag legen Sie nur einen Cent zur Seite und erhöhen den Sparbetrag dann jeden Tag um einen weiteren Cent. Am zweiten Tag sparen Sie also zwei Cent, am dritten Tag drei Cent und so weiter. Nach einem Jahr haben Sie eine stolze Summe angespart – und das ohne große finanzielle Belastung.

Für wen eignet sich die "1 Cent sparen"-Challenge?

Die Sparmethode eignet sich für Menschen, die langsam und mit wenig Aufwand sparen möchten. Der Einstieg ist einfach, schreckt nicht ab, sodass Sie schnell in eine motivierende Routine finden können. Der schrittweise Anstieg führt dazu, dass die Challenge immer anspruchsvoller wird – ideal, um die eigene Disziplin zu stärken.

Wie viel sparen Sie insgesamt?

Die Mathematik hinter der Challenge ist einfach: Der Endbetrag ergibt sich aus der Summe einer arithmetischen Reihe, da der Sparbetrag jeden Tag um 1 Cent steigt. Die Gesamtsumme am Jahresende ergibt sich also aus der Summe der Sparbeträge (1 + 2 + 3 + ... + 365), wobei die Differenz zwischen den Tagesbeträgen konstant 1 Cent beträgt. Konkret sparen Sie in einem Jahr insgesamt 667,95 Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Sparbeträge pro Tag sowie die kumulierte Summe:

Was sollte ich beachten?

Besonders in den letzten Monaten des Jahres steigen die täglichen Beträge bei der "1 Cent sparen"-Challenge stark an. Planen Sie daher rechtzeitig, um die Summen auch zum Ende hin noch aufbringen zu können. Hilfreich ist es auch, wenn Sie direkt einen Sparplan einrichten, um zumindest die größeren Beträge automatisch auf ein Sparkonto zu überweisen.

Sollte tägliches Sparen nicht praktikabel für Sie sein, seien Sie flexibel: Sie können die Wochenbeträge auch zusammenfassen und wöchentlich überweisen. Und auch wenn Sie mal aussetzen müssen, da Sie das Geld doch anderweitig benötigen, ist das kein Grund, gleich alles hinzuwerfen. Steigen Sie einfach wieder ein, sobald es Ihnen möglich ist. Dann haben Sie zwar nach einem Jahr nicht den höchstmöglichen Betrag angespart – aber immer noch mehr, als wenn Sie ganz aufgegeben hätten.

Welche Sparmethoden gibt es noch?