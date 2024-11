Steigende Prämien, höhere Zusatzbeiträge – sowohl in der privaten als auch der gesetzlichen Krankenversicherung bekommen es Versicherte mit höheren Kosten zu tun. Doch zumindest ein Teil von ihnen kann sich einen Steuervorteil sichern. Tausende Euro mehr sind je nach persönlicher Situation für Sie drin. Darauf weist die Lohnsteuerhilfe Bayern hin.

Steuertrick: Mehr Beiträge absetzbar

Der Steuertrick besteht also darin, die Basisbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung von sonstigen Vorsorgebeiträgen zu trennen. Letztere können nämlich nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag als Sonderausgaben abgesetzt werden, was Ihnen in der Regel aber nichts nützt, da Sie allein mit der Basiskrankenversicherung diesen Betrag schon überschreiten.