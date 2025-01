Mythos Nr. 5: Mit Bitcoin kann man keine echten Dinge kaufen

Reisebuchungsplattformen wie Destinia und Travala bieten die Möglichkeit, einen Urlaub mithilfe von Bitcoin zu buchen. Auch in einigen Restaurants in Regionen wie San Francisco, New York oder Austin gibt es bereits Restaurants, in denen Kunden mit Bitcoin bezahlen können. In Teilen der USA können Bitcoins sogar als Sicherheit für Hypotheken, Kredite oder den Hauskauf dienen. Der Finanzdienstleister Paypal ermöglicht beispielsweise seinen US-Kunden, Bitcoins zu kaufen und damit zu bezahlen.