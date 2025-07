Mit einem Plus von bis zu 3,4 Prozent kletterte der Bitcoin-Kurs auf 123.153 Dollar und knackte am Montag damit erstmals die Marke von 120.000 Dollar. Die Rallye wurde von massiven Kapitalzuflüssen in Bitcoin-ETFs begleitet. Allein am vergangenen Donnerstag wurden 1,18 Milliarden Dollar in entsprechende Produkte investiert – der höchste Tageswert seit Jahresbeginn. Aber was treibt die Kryptowährung nach oben? Und wie sicher ist der Höhenflug wirklich?