Immobilien, die zur Zwangsversteigerung stehen, können echte Schnäppchen sein. Wer zuschlagen will, sollte aber einige Fallstricke kennen.

Eine Zwangsversteigerung kann viele Gründe haben: eine finanzielle Notlage, eine gescheiterte Ehe oder Streitigkeiten unter Erben. In der Regel ist die Immobilie aber schuldenbelastet und ihr Verkauf geschieht unfreiwillig. Darum liegt der Preis häufig weit unter Marktwert (Verkehrswert). Bei einer Zwangsversteigerung zuzuschlagen, kann sich für Kaufinteressierte also lohnen.

Zwangsversteigerung: Wo gibt es Termine und Infos?

Die Termine und Objekte von Zwangsversteigerungen werden vom jeweiligen Amtsgericht mit einem Vorlauf von sechs Wochen veröffentlicht. Die Rechtspfleger stellen die verfügbaren Informationen über die Objekte zusammen. Wer überregional nach Zwangsversteigerungen suchen möchte, kann sich auf der Internetseite zvg-portal.de über anstehende Zwangsversteigerungen in ganz Deutschland informieren.

In der Regel werden folgende Informationen veröffentlicht:

Wie viel muss ich bieten?

Das Einstiegsgebot bei einer Zwangsversteigerung orientiert sich in der Regel am Verkehrswert der Immobilie (s. Infobox). Nicht selten liegen die Höchstgebote bei einer Zwangsversteigerung jedoch weit darunter. Es kommt durchaus vor, dass Gebote von 30 Prozent unter dem angesetzten Preis den Zuschlag bekommen.

Liegt das Höchstgebot allerdings unter 70 Prozent des ausgerufenen Verkehrswerts, müssen die Gläubiger dieses nicht akzeptieren. Sie können in diesem Fall eine neue Bieterrunde an einem anderen Termin veranlassen. Wer die Immobilie unbedingt will, sollte mindestens 70 Prozent des Verkehrswertes bieten.