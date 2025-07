Besonders bei selbstgenutztem Wohneigentum stellt sich die Frage, ob man trotz einer Eigentumswohnung Anspruch auf Bürgergeld hat. Was passiert, wenn die Wohnung zu groß oder ihr Wert zu hoch ist? Genau das wollte ein t-online-Leser wissen, der in seiner eigenen 100-qm-Wohnung lebt.

Bürgergeld trotz Eigentumswohnung

Angemessenheitsprüfung nach Karenzzeit

Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass selbstgenutztes Wohneigentum grundsätzlich als Schonvermögen gilt, was bedeutet, dass es nicht unmittelbar auf den Anspruch auf Bürgergeld angerechnet wird – zumindest nicht innerhalb des ersten Jahres, dem Karenzjahr.

Diese Regelungen sollen sicherstellen, dass Bürgergeldempfänger trotz des Wohneigentums nicht unmittelbar in Not geraten, sondern weiterhin in einem sicheren Umfeld leben können, während sie auf eine neue berufliche Perspektive hinarbeiten.