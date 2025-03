In einer Zeit, in der, Erbschaftssteuern steigen und Mietpreise in die Höhe klettern, suchen viele Menschen nach Möglichkeit, ihre Immobilie bereits zu Lebzeiten zu veräußern. Verlassen möchten sie ihr Zuhause jedoch nicht. Ein lebenslanges Wohnrecht ermöglicht es ihnen, auch im hohen Alter in einer vertrauten Umgebung zu leben.